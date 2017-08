'Ik kook van woede', vader van aangereden ruiter Okke (15) hoopt dat doorrijder snel gevonden wordt

BREDA - "Die man moet niet bij mij in de buurt moet komen. Laat die persoon zichzelf maar aangeven bij de politie." Okkes vader, Toin Peemen, is woedend. Zijn zoon (15) werd woensdagochtend tijdens het paardrijden aangereden op de Rijsbergsebaan in Breda. De dader reed door, maar vader Toin rust niet voordat deze persoon gestraft is.

"Dit is natuurlijk het lafste van het lafste. Nee, hij moet niet bij mij in de buurt komen. Ik kook van binnen. Je laat toch niet iemand hulpeloos in een aanhanger liggen? Het is te grof voor woorden."



Gelukkig krijgt Toin veel reacties op het signalement van de aanrijder. Dat geeft hem hoop. "Het is op Facebook al heel vaak gedeeld. Ik heb al berichten ontvangen van mensen die denken de aanhanger te herkennen. Dus we verwachten wel dat de dader uiteindelijk toch gepakt gaat worden."



Uit het ziekenhuis

Okke is gelukkig ontslagen uit het ziekenhuis. De eventingruiter heeft hechtingen op zijn ellebogen en heeft ook flinke schaafwonden op zijn rug. 's Middags was hij alweer te vinden bij Hoeve Galderzicht om te kijken hoe het met zijn paard I'm ging.



De 15-jarige Okke is net als zijn vader behoorlijk kwaad. "Het slaat natuurlijk nergens op. Helemaal als je ziet dat er een kind afvalt. En überhaupt erger ik me eraan dat iemand zo hard rijdt, terwijl er paarden in de buurt zijn."



Paard in onzekere situatie

Paard I'm heeft woensdagmiddag verdovende medicatie toegediend gekregen. Donderdag kan de dierenarts meer onderzoek doen naar mogelijk inwendige verwondingen.



Het is niet voor het eerst dat een paard van Okke wordt aangereden. Een paar jaar geleden werd een ander paard van de weg gereden, met de ruiter er nog op. De ruiter kwam er goed vanaf, alleen het paard kon daarna niet meer voor de sport gebruikt worden.