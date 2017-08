Is de Bob op? 32-jarige Efteling-attractie al dagen dicht

KAATSHEUVEL - Het Tiroler orkest op de geluidsband is muisstil, het karakteristieke gedonder van de voertuigen weggeëbd en van een ‘thrillride’ is al helemaal geen sprake. De technische dienst van de Efteling krijgt deze dagen hoofdpijn van de Bob. De attractie is sinds zaterdag gesloten en de oorzaak van het euvel nog altijd onbekend. Is de Bob op? ‘Het is bijna de nog enige levende dinosaurus in zijn soort.’

De storing aan de Bob ontstond ’s middags en werd voorafgegaan door een kleine botsing tussen twee sleeën. “We bekijken het per dag. De status is verder onveranderd”, zei woordvoerster Mariette Siezenga van de Efteling woensdagochtend. “Het is afwachten wat de oorzaak is. Zo’n storing kan een hele onbenullige oorzaak hebben en de Bob is geen attractie die voor veel storingen zorgt of buitengewoon veel onderhoud vergt.”



De Bob mag met haar bouwjaar 1985 met recht een oude dame worden genoemd. Een kranige tante, die al ruim 32 jaar lang zo’n 800 bezoekers per uur met een topsnelheid van 60 kilometer per uur over de 524 meter lange baan laat glijden. En hoewel Siezenga niet wil meedoen aan aannames over ouderdomskwalen, is de lange storing volgens Philipp van Stratum wel te verklaren.“De Bob is mechanisch gezien waarschijnlijk wel aan z’n eind”, zegt de eigenaar van attractiebouwbedrijf P&P Projects in Asten. “Zo’n attractie maakt heel veel meters. Zie het als een auto met allerlei bewegende delen die slijten. Op den duur kun je die blijven vervangen en dat is juist het probleem, aangezien dit soort attracties niet meer wordt gemaakt en reserve-onderdelen speciaal moeten worden gefabriceerd. Die heeft de fabrikant echt niet meer op voorraad.”Volgens Van Stratum wordt de teloorgang van de traditionele bobsleebaan uit de jaren ’80 niet alleen veroorzaakt door de vraag naar moderne attracties met veel spektakel, de parken willen er vooral ook veel bezoekers in kwijt kunnen. Dikke pech voor de Bob, die met zo’n 800 man per uur schamel afsteekt tegen bijvoorbeeld Joris en de Draak en de Vliegende Hollander. Die verstouwen per uur meer dan het dubbele aantal passagiers.“Veruit de meeste van deze bobsleebanen zijn gesloten”, aldus Van Stratum. “Ik denk dat je er over de hele wereld niet meer dan vijf meer vindt. De Bob is bijna de nog enige levende dinosaurus in zijn soort.”Bij Vekoma, verantwoordelijk voor de Python en Vogel Rok, reageren ze liever niet op een attractie van een collega-bedrijf. Wel willen ze, net als Van Stratum, kwijt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen de baan enerzijds en de veel zwaarder belaste karren anderzijds.“In de meeste gevallen is de levensduur die berekend wordt voor de baan vastgelegd op oneindig. Voor de ‘treinen’ rekenen we tegenwoordig in cycli. Een cyclus is weer afhankelijk van hoe lang en intensief zo’n trein wordt belast”, aldus een woordvoerder van het bedrijf uit Vlodrop.In het geval van de 32-jarige Bob, die afhankelijk van het weer 365 dagen per jaar is geopend, gaan de huidige sleeën al weer 12 jaar mee. “Mensen gaan dan al snel aannames doen, maar daar wil ik niet aan meewerken”, aldus Mariette Siezenga van de Efteling.“Want let wel: de Bob is bij lange na niet de oudste attractie in de Efteling. Even los van de sprookjes met de techniek uit de jaren ’50 is de Python nóg ouder dan de Bob. En de Python gaat nóg harder en werkt prima. Wij bouwen bij de Efteling in principe voor de eeuwigheid en ik verwacht niet dat deze storing van de Bob aan de leeftijd ligt.”