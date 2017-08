Stille tocht voor omgekomen scooterrijder Joop (43)

HEUKELOM - Bekenden van de overleden Joop Klein uit Berkel-Enschot herdenken hem woensdagavond met een stille tocht. Joop overleed vorige week donderdag toen hij tijdens een achtervolging door de politie frontaal op een andere politieauto botste.

Zo'n dertig vrienden en bekenden wandelen van Joops huis aan de Ploegschaar in Berkel-Enschot naar de Dijkweg in Heukelom, de plek waar Joop verongelukte. Een wandeling van 2,5 kilometer. "Het is een laatste eerbetoon aan Joop", zegt zijn vriend Bert.Joop werd dinsdag in besloten kring gecremeerd. "Deze tocht is voor mensen die daar niet bij konden zijn. Kunnen we op een toepasselijke manier afscheid van hem nemen."Vrienden van de 43-jarige Tilburger kwamen vrijdag ook al op de Dijkweg bij elkaar. Daar hingen ze een spandoek op en staken ze vuurwerk af . "Dit was heel spontaan, maar we hebben tJoop reed donderdagavond in Tilburg op een motorscooter zonder kentekenplaat. De politie zag dat en wilde hem laten stoppen. Joop negeerde het stopteken en reed ervandoor. Op de Dijkweg in Heukelom ging het mis en reed hij vol tegen een tegemoetkomende