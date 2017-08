Dieren gestolen bij kinderboerderij: 'Eerst pauw doodgegooid, nu dit weer'

DEN BOSCH - Woede en verdriet overheersen bij kinderboerderij De Bossche Hoeve in Den Bosch. In de nacht van maandag op dinsdag stalen dieven twee Witte Indiase Pauwstaarten. “Waar eindigt dit?”

De diefstal gebeurde tussen twee en drie uur ’s nachts. Op de camerabeelden is goed te zien hoe twee mannen de dieren in een zak stoppen. “Ik word hier zo moedeloos van. Ik ben gehecht aan die dieren”, zegt bestuurslid Joey Jansen. “Het zijn prachtige, tamme beestjes.”



Op bestelling

“Ik gok dat deze beesten gewoon op bestelling zijn gestolen en verkocht worden”, vervolgt Jansen. De dieven probeerden ook een papegaai te stelen, maar dit mislukte. Ook namen ze zeker twee grasmaaiers mee en gereedschap. “Ik heb nog niet de moed gehad om dat te inventarissen. Het kan me ook niets schelen, het gaat me om de dieren.”



Het is voor de stichting extra zuur, omdat ze weinig geld hebben. “We moeten het echt hebben van giften. Zulke dieren vinden we niet zomaar meer, tegen een betaalbare prijs.”



Doodgegooid

Het is niet de eerste strop voor de kinderboerderij. In januari werd een pauw doodgegooid met ijsballen. “Vandaar dat we camera’s ophingen. Die komen nu dus van pas. Dat is een geluk bij een ongeluk.”

De kinderboerderij neemt extra veiligheidsmaatregelen. “Al maak ik er een vesting van, ze mogen niets meer afpakken”, zegt Jansen, emotioneel. Zo komen er ook meerdere camera's.



De politie heeft sporenonderzoek gedaan. Op Facebook zijn veel verontwaardigde reacties te lezen over de diefstal.