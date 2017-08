Net een sprookje! Zo betoverend is de bloeiende heide [DRONEBEELDEN]

LEENDERBOS - Het heeft iets betoverends. De bloeiende heide van het Leenderbos lijkt wel een schilderij. Een bijzonder plaatje dat vooral in hoogzomer nóg beter tot z’n recht lijkt te komen als de kleuren nog intenser zijn. Natuurfotograaf Marijn Heuts vloog met z’n drone over gebied en legde het prachtige tafereel vast.

“Het is een eerbetoon aan het gebied waar ik elf jaar met veel plezier kwam”, zegt hij. Marijn verhuisde recent van Valkenswaard naar Limburg. “Toen ik vorig jaar de bloeiende heide zag, realiseerde ik me dat het de laatste keer was dat ik die mooie heide zou zien.”



Dat moest natuurlijk vastgelegd worden. Toevallig had hij het net een drone gekocht, dus die liet hij over de prachtige heidevelden vliegen. In de montage zag hij pas hoe mooi het er van boven uitziet. “Al die gekleurde kringen rond de vennen en die kleur van de heide. Het lijkt wel alsof iemand het zo heeft aangeplant.”



'Verrast door de beelden'

Elf jaar lang spendeerde Marijn vele uren in zijn drie favoriete heidegebieden in het Leenderbos. Hij dacht dat hij dus alles wel gezien had. “Je komt er zo vaak. Dan zou je het toch door en door moeten kennen”, vertelt hij. “Maar toen ik de dronebeelden terugzag, was ik toch wel heel erg verrast!”



Kijk zelf vooral naar de prachtige plaatjes en zet ook zeker het geluid aan en laat je meenemen in de betoverende wereld van de bloeiende heide.