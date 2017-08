Brabant in de Premier League: wisselspeler, verguisde aanvoerder en Nederlandse verdediging

EINDHOVEN - De Premier League gaat vrijdagavond van start met een wedstrijd tussen Arsenal en Leicester City. In de Engelse competitie spelen drie Brabantse spelers. Wat is hun huidige status? Vincent Janssen hoopt op doelpunten bij Tottenham Hotspur, Virgil van Dijk werkt aan een vertrek bij Southampton en Patrick van Aanholt kan in de verdediging van Crystal Palace in het Nederlands communiceren.

Vincent Janssen

Na een topseizoen bij AZ maakte Janssen de overstap naar Tottenham Hotspur. Met een transfersom van meer dan twintig miljoen euro kreeg hij te maken met hoge verwachtingen, die wist de spits uit Oss niet waar te maken. In de Premier League kwam hij in 27 wedstrijden twee keer tot scoren, in Europees verband wist hij het net niet te vinden in zes duels. In de twee Engelse bekertoernooien waarin Tottenham Hotspur speelde scoorde de international vier keer in vijf wedstrijden.



Janssen zal in het nieuwe seizoen weer genoegen nemen met een reserverol, Harry Kane is eerste keus. In de voorbereiding maakte de voorhoedespeler wel indruk op de International Champions Cup tegen AS Roma en Manchester City. Tegen de Italianen scoorde Janssen nog een typische spitsengoal.



In januari werd Van Dijk nog aanvoerder van Southampton, maar op dit moment staat hij niet meer op een voetstuk bij die club. Van Dijk wil absoluut weg bij de club waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2022.Mogelijk gaat de Bredanaar een zwaar jaar krijgen. Hij traint niet mee bij de Premier League-club, maar Southampton weigert voorlopig mee te werken aan een transfer. Volgens The Times en de Daily Express hoeft Van Dijk helemaal niet te rekenen op een transfer, terwijl ook speeltijd bij zijn huidige werkgever uitgesloten lijkt.De centrale verdediger wordt al lange tijd in verband gebracht met Liverpool en Chelsea, terwijl ook Arsenal en Manchester City met de international in verband worden gebracht.Een half jaar geleden tekende Van Aanholt een contract bij Crystal Palace, niet wetende dat hij nu met veel landgenoten samen zou spelen. Frank de Boer is sinds deze zomer de hoofdtrainer van de club uit Londen. Naast De Boer zijn er ook nog twee landgenoten aan de selectie toegevoegd. Jaïro Riedewald kwam over van Ajax, Timothy Fosu-Mensah komt op huurbasis over van Manchester United. Net als Van Aanholt allebei verdedigers."Ik was natuurlijk teleurgesteld dat Sam Allardyce eind vorig seizoen bij de club vertrok, omdat hij de reden was waarom ik voor de club had getekend. Maar het nieuws dat een Nederlander vandaag is gepresenteerd als manager, maakt mij enorm enthousiast”, zei Van Aanholt op de website van zijn club over de aanstelling van De Boer.Van Aanholt, actief in de jeugd van FC Den Bosch en PSV, speelde in Engeland eerder voor Chelsea, Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic en Sunderland. In Engeland zijn de verwachtingen hoog, afgelopen seizoen scoorde Van Aanholt vijf keer in de Premier League. Een jaar eerder scoorde de linksback ook al vijf doelpunten.