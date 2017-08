Opera als ode aan turner Yuri van Gelder, 'Zijn doorzettingsvermogen is heel cool'

DEN BOSCH - Zijn optreden op Lowlands vorig jaar gaf het laatste zetje voor Club Gewalt. Vanaf dat moment wist het Rotterdamse gezelschap dat de wens om een stuk te maken over Yuri van Gelder niet meer op de plank mocht blijven liggen. De Lord of the Rings verdiende volgens het gezelschap een eigen opera. Woensdag was die voor het eerst in Brabant te zien op theaterfestival Boulevard in Den Bosch.

'Yuri a Workout Opera' vertelt het verhaal van Yuri van Gelder uitsluitend in muziek. Geen gesproken woord, anders dan een korte aankondigende tekst in het begin van de voorstelling. Daarna nemen de spelers het over in sterke close harmony-achtige stukken.



"We wilden hem niet belachelijk maken," zegt Suzanne Kipping van Club Gewalt. "Integendeel, het is eerder een ode aan hem, zijn doorzettingsvermogen vinden we heel cool."



Geen interesse Van Gelder

Vanaf het begin hebben ze de Waalwijkse turner op de hoogte gehouden van hun plannen, maar erg geïnteresseerd was hij niet. "Misschien was hij bang voor onze bedoelingen: nemen ze het wel serieus of juist cynisch?".



Uit berichten in de media begreep de groep wel dat hij vereerd was met hun plan. Maar zowel op de première als bij de voorstelling in Den Bosch was hij de grote afwezige. "We hebben hem wel uitgenodigd, maar hij wilde echt niet komen."



Publiek enthousiast

"Ik denk dat ik nu een goed beeld heb van zijn leven en hoe hij het ervaren kan hebben," zegt een bezoekster na afloop. Zij vindt de voorstelling een aanrader. "Het is een bruisende energie, je weet bijna niet waar je moet kijken."