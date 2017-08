Vuurwerk en 258 bananendozen, spectaculair onthaal bij thuiskomst vakantie [VIDEO]

TILBURG - Het kostte twee maanden voorbereiding. In totaal waren 258 bananendozen, vuurwerk en een aanhangwagen nodig. De opbrengst: een spectaculaire thuiskomst voor de ouders van Bob Snoeren (22) uit Tilburg.

De ouders van Bob kwamen dinsdagnacht rond twaalf uur thuis van een welverdiende vakantie uit Ibiza. Het was snel gedaan met de rust. Ze troffen een groot kasteel aan, gebouwd van bananendozen. Het kasteel was versierd met lampjes. Toen de auto voor de 'kasteelpoort' stond, was er zelfs vuurwerk.



Stomme ingeving

"Het was gewoon een stomme ingeving", lacht Bob. "Het plan was eerst om het gehele huis in te bouwen, maar ik had niet genoeg bananendozen."



Hij werkt in een supermarkt en verzamelde de afgelopen twee maanden elke doos die hij kon krijgen. Zijn baas kon er ook wel om lachen. Bob: "Samen met vijf vrienden heb ik twee dagen uitgetrokken om alles op te bouwen."



Vader Jos Snoeren (53) was stomverbaasd bij thuiskomst. "Vorig jaar haalde hij ook al een grap uit, dus we hadden wel iets verwacht. Alleen dit verzin je niet", lacht hij. "Volgend jaar moet hij verplicht mee op vakantie."

Zwembad van bierkratten

Vorig jaar bouwde Bob een zwembad van bierkratten in de tuin. Meer grappen zijn in de maak. "We zijn nu al weer volop bezig voor volgend jaar."



De Biezen in Tilburg, de bewuste straat, was voor eventjes een 'hotspot'. Jos: "Veel mensen bleven stilstaan om foto's te maken. Dat is best wel gek eigenlijk."