Melissa Boekelman zorgt niet voor verrassing in WK-finale, kogelstootster eindigt elfde

LONDEN - Melissa Boekelman heeft in de WK-finale kogelstoten niet voor een grote verrassing kunnen zorgen. De Bredase atlete stootte een afstand van 17.73 meter tijdens de finale, daarmee eindigde ze als elfde.

Na een 'zenuwslopende' halve finale stond Melissa Boekelman in de finale. Dinsdag kwam ze nog tot 17.88, verder dan in de finale.



Bij de finale in Londen deden twaalf kogelstootsters mee. Na drie pogingen gingen acht atletes door naar de laatste fase van de finale, waarbij ze nog een drie pogingen kregen. Boekelman gooide in haar eerste poging 17.61, bij haar tweede poging kwam ze tot 17.73. Haar derde stoot was ongeldig.



Boekelman wist met haar afstand alleen de Chinees Ka Bian achter zich te houden.



Debuut

De 28-jarige Boekelman maakte in Londen haar debuut op een WK. In 2006 werd ze wereldkampioene onder 20, maar lang bleef een echte doorbraak uit. Vorig jaar maakte ze haar olympisch debuut in Rio de Janeiro.



Genoten

"Ik moet het hebben van mijn techniek en snelheid en in dit kille, natte weer liep het niet'', zei Boekelman na afloop. "Maar ik beschouw mijn eerste WK als geslaagd, want ik heb de finale gehaald én ervan genoten. Dat waren ook twee doelstellingen van mij.''



Het goud ging naar de Chinese Lijiao Gong met een stoot van 19,94. Zilver was voor de Hongaarse Anita Marton (19,49) en het brons ging naar de Amerikaanse Michelle Carter (19,14).