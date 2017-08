Tweede nacht op rij camper in vlammen op aan de Munt in Geldrop

GELDROP - Voor de tweede nacht op rij is aan de Munt in Geldrop een camper uitgebrand. De camper die woensdagnacht in vlammen opging, stond nog geen dertig meter van de plek waar de nacht daarvoor ook een camper uitbrandde.

De oorzaak van de brand woensdagnacht is niet bekend en wordt door de politie onderzocht.

In het geval van de brand een nacht eerder gaat de politie uit van brandstichting Toen hoorde degene die de brand meldde iemand wegrennen. Vervolgens reed een scooter weg.