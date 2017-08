Opnieuw auto uitgebrand in Staringstraat in Oss

OSS - Een auto die geparkeerd stond aan de Staringstraat in Oss is woensdagnacht uitgebrand. Omwonenden wisten de auto die naast de uitgebrande wagen stond net op tijd weg te rollen. Zo voorkwamen ze dat ook deze in vlammen opging.

De autobrand werd rond kwart voor een bij de brandweer gemeld. Toen de brandweer ter plekke kwam, was de auto al niet meer te redden.

Het is niet voor het eerst dat in deze straat in Oss een auto in vlammen opgaat. In mei brandde iets verderop in de straat ook een auto uit.



Volgens omstanders moet de brand woensdagnacht wel zijn aangestoken. Dit wordt door de politie nog onderzocht.