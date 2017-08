Hagelstenen als 'royale knikkers', Tonnie uit Werkendam vlucht van Italiaanse camping

LAGO DI LEVICO / WERKENDAM - Alle extremen qua weer heeft Tonnie Smits uit Werkendam nu wel meegemaakt op zijn vakantie in Noord-Italië. Temperaturen van boven de veertig graden, storm en woensdagavond een enorme hagelbui. "De hagelstenen, royale knikkers, sloegen dwars door de tenten van andere campinggasten heen", vertelt Tonnie die zelf met de caravan op de camping aan het Lago di Levico staat.

"Het gegil van vooral de kinderen ging door merg en been. Ze moesten zich met handdoeken boven hun hoofd beschermen omdat hun tenten waren gescheurd." Zijn caravan raakte ook flink beschadigd. In het dak zitten behoorlijk wat deuken. Verder heeft hij de schade nog niet kunnen opnemen.



"Onze voortent had echter al behoorlijk wat te verduren gekregen met de storm van zondag." Voor Tonnie en zijn partner is het nu dan ook genoeg. Ze zijn donderdagochtend vroeg aan het inpakken en ze willen zo snel mogelijk weg. Eigenlijk was het de planning om tot zondag te blijven.

Niet de enige die vetrekt

Op de camping aan het Lago di levico in Noord-Italië zitten veel Nederlanders en Tonnie is niet de enige die vertrekt. "Van ons straatje met acht plaatsen, vertrekken er vijf", vertelt hij. "Je komt hier toch om vakantie te vieren."



"In het begin hebben we het heel leuk gehad. Maar nu zijn we er wel klaar mee", verzucht hij.