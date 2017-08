'Foute Rabobankmedewerker werd gechanteerd'

BREDA - Lorenzo J., de 23-jarige medewerker van de Rabobank in Venlo die wordt verdacht van het tippen van overvallers over klanten, zegt dat hij onder druk werd gezet. Dat meldt BN DeStem. De man uit Breda zou onder dwang een groep West-Brabantse criminelen de informatie hebben gegeven over klanten die grote geldbedragen kwamen halen, waarna ze werden overvallen.

J. wordt gelinkt met de overvallen in Venlo en Zundert. In Venlo werd een Duitse klant op straat beroofd van zijn net opgehaalde 100.000 euro. In Zundert zou een paar weken later hetzelfde gebeuren met een klant die 50.000 euro had opgehaald. Die overval wist de politie te voorkomen. J. meldde zichzelf daarna bij de politie.



Harde maatregelen

De vermoedelijke tipgever werkte drie dagen per week in het servicecentrum van de bank en kon zo gegevens inzien van klanten. Een woordvoerder van de Rabobank kan er niet veel over zeggen, behalve dat ‘als een medewerker gegevens bekijkt terwijl dit niet mag, er harde maatregelen volgen’.



Volgens de krant kwam Lorenzo J. in zijn chantabele positie terecht nadat hij stiekem op de bankrekening van Roy Donders zou hebben gekeken.