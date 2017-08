Ranomi Kromowidjojo maakt toekomstplannen bekend in persconferentie [KIJK LIVE MEE]

EINDHOVEN - Ranomi Kromowidjojo heeft donderdagochtend groot nieuws te delen met de wereld. De topzwemster zal dit doen tijdens een persconferentie die vanaf kwart over elf live te volgen is via de apps en website van Omroep Brabant.

Tijdens de persconferentie wordt vooruitgeblikt op de FINA Swimming World Cup in Eindhoven. De Eindhovense zwemster doet mee met de 50 meter vlinderslag en 100 meter vrije slag.

Wereldrecord

'Kromo’ pakte eerder deze week nog een wereldrecord. Als eerste vrouw ooit zwom ze 50 meter onder de 23 seconden. De zwemster heeft eerder gehint dat het einde van haar carrière misschien in zicht is.

Swimming World Cup

De Swimming World Cup vindt plaats op 11 en 12 augustus. Aan het toernooi doen acht individuele gouden medaillewinnaars van het afgelopen WK in Boedapest mee. De Nederlandse zwemtop is ook op volle sterkte in Eindhoven aanwezig. Ferry Weertman komt in actie op de 400 en 1500 meter.