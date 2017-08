Aanhanger die tegen Okke en zijn paard botste, was half uur eerder gestolen

BREDA - De losgeschoten aanhanger die betrokken was bij de aanrijding van de 15-jarige ruiter Okke en zijn paard I'M, was ongeveer een half uur voor het ongeluk gestolen. Dat meldt de politie. Na het ongeluk op de Rijsbergsebaan in Breda reed de bestuurder door, terwijl Okke achterover viel en zijn paard op hem terechtkwam.

Op het moment dat Okke en I'M werd geraakt door de losgeschoten aanhanger op de Rijsbergsebaan in Breda, had de eigenaar van de aanhanger net melding gemaakt bij de politie dat zijn aanhanger gestolen was. Laat de politie weten.



De politie ging na het ongeluk tussen Okko, het paard en de aanhanger meteen naar de man toe. Aan de hand van de witte kentekenplaat op de aanhanger, konden ze namelijk snel achterhalen wie de eigenaar van de aanhanger moest zijn.



Snelle aangifte?

"Mijn collega's stonden vervolgens bij de man op de stoep en die was redelijk verbaasd dat de politie al zo snel langs kwam", vertelt politiewoordvoerder Dik Advocaat. Hij dacht dat de agenten zijn aangifte vanwege de diefstla kwamen opnemen. Als snel bleek de eigenaar zelf ook slachtofer.



"Hij had een half uur voor het ongeluk al gemeld dat zijn aanhanger gestolen was", vertelt de politiewoordvoerder. Dus daarmee is hij zelf geen verdachte. "Bovendien was de rest van zijn verhaal ook al erg aannemelijk."



Donkere auto

Wie reed er dan met die gestolen aanhanger rond? Die vraag onderzoekt de politie nog. "Het gaat om een donkerkleurige auto, mogelijk een Opel", zegt hij. "Verder zijn we nog bezig met het horen van getuigen."



Toin, de vader van Okke, hoopt dat de doorrijder zich heel snel meldt bij de politie. "Dit is natuurlijk het lafste van het lafste. Ik kook van binnen. Je laat toch niet iemand hulpeloos in een aanhanger liggen? Het is te grof voor woorden."