Snelheidsduivel tikt de 176 kilometer per uur aan

TILBURG - Een 55-jarige man uit Tilburg kan fluiten naar zijn rijbewijs. De man scheurde woensdagavond met 176 kilometer per uur over de Burgemeester Letschertweg, waar je eigenlijk maar 80 kilometer per uur mag.

Agenten hielden een snelheidscontrole op de weg aan de rand van de stad toen de snelheidsduivel langsraasde. De politie heeft de man aangehouden en zijn rijbewijs afgepakt. De schade: 96 kilometer te hard.



De officier van justitie beslist over verdere afhandeling.