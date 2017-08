Lieke S. die in Syrië wilde strijden maar niet verder kwam dan Bulgarije voorlopig vrij

DEN BOSCH - De van terrorisme verdachte Lieke S. uit Eindhoven komt vrij tot haar zaak in oktober inhoudelijk voor de rechtbank in Den Bosch wordt behandeld. Dat heeft de rechter donderdag besloten. De 34-jarige S. werd in voorarrest gehouden sinds ze eind vorig jaar zou hebben geprobeerd Syrië binnen te komen.

Wel krijgt S., die zich Hajet noemt, een enkelband en moet ze tot de inhoudelijke behandeling van de zaak op een door de Reclassering aangewezen adres verblijven. Ook krijgt ze een uitreisverbod en heeft ze een islamdeskundige toegewezen gekregen om over het geloof te praten.



Strijden

De vriend van S. sloeg afgelopen zomer alarm toen S. haar woning had verlaten en hij een briefje vond dat God haar opriep om te strijden in Syrië. Ze kwam niet in Syrië aan, maar werd in Bulgarije opgepakt.



In het Pieter Baan Centrum in Utrecht werd ze dit jaar tegen haar zin onderzocht. Lieke S. zelf vond dat zonde van het geld. Er werden tijdens het onderzoek geen stoornissen geconstateerd.



Zowel het OM als de Reclassering heeft geen bezwaar tegen de tijdelijke vrijlating van S. omdat ze geen gevaar zou vormen voor haarzelf en haar omgeving.



Afreizen

Waarom ze naar Syrië wilde reizen, wilde S. donderdag bij de rechtbank niet verder toelichten. De zaak wordt op 19 oktober inhoudelijk behandeld.