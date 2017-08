Even op de fiets of alleen de trap naar beneden: waar wonen ze het dichtst bij hun werk?

SCHIJNDEL - Paul Sluijpers werkt bij de Bruna in Schijndel. Nog geen duizend meter verderop staat zijn huis. Hij gaat op de fiets naar zijn werk en als het sneeuwt gaat hij lopen. En hij is niet de enige. Want van alle mensen in Brabant werken de inwoners van Schijndel het dichtste bij hun werk.

17,1 kilometer. Zo ver moeten inwoners van Schijndel gemiddeld reizen om aan de slag te gaan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS donderdag. Het landelijk gemiddelde is 22,6 kilometer.



"Ik moet hier altijd om zeven uur ’s ochtends zijn, dus ik vind het fijn dat ik alleen even op de fiets hoef te springen", vertelt de 57-jarige Paul.



De eigenaar van de boekwinkel woonde eerst met zijn vrouw en twee dochters in Uden. Toen was hij ongeveer een uur tot anderhalf uur per dag kwijt aan reizen. "Ik moest toen door Wijbosch, waar een flitspaal staat. Omdat ik elke ochtend nog zo suf in de auto zat had ik telkens een boete voor twee kilometer per uur te hard rijden. Dus ik dacht: ik moet in Schijndel gaan wonen", grapt Paul.



Binnen één trap bij je werk

"Ik ken inderdaad veel mensen in Schijndel die dicht bij hun werk wonen", vertelt Mirjam Jansen. Zelf is ze ook hét schoolvoorbeeld: samen met haar man woont ze boven Het en Heads, haar gecombineerde kapsalon/kledingzaak. "Wij kunnen naar beneden lopen en dan zijn we op ons werk."



Blijf je dan niet altijd met je hoofd bij je werk? Nee, zegt Mirjam. "Ik weet niet beter. Wij hebben echt een huis gezocht waar we ook een winkel in konden beginnen." Bovendien woonde Jansen toen ze klein was al met haar ouders boven het restaurant van het gezin.



Natuurlijk werken er ook mensen uit Schijndel bij Omroep Brabant. Die passen overigens niet helemaal in het plaatje: de afstand van Schijndel naar de redactie is 21,7 kilometer.