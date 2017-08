Cakesmash! Baby Scarlett slaat taart in elkaar voor haar eerste verjaardagskaart

EINDHOVEN - De trend is, uiteraard, overgewaaid vanuit Amerika. Daar is het gebruikelijk om, voor de eerste verjaardag van je baby, een foto te maken van de kleine spruit die een taart in elkaar slaat. En die foto komt dan natuurlijk op de uitnodigingskaart voor je vrienden. Ook baby Scarlett moet eraan geloven.

Met twee strikjes in haar haar zit Scarlett klaar in een nu nog smetteloos wit jurkje. Met natuurlijk ook een roze strik om haar middel. "Lijkt me leuk voor haar, een taart kapot maken", licht haar moeder Lenore Peels de actie toe. "Lekker vies zijn, spelen."



Spectaculair

Op 16 september wordt Scarlett 1 jaar oud. "Dat vind ik speciaal. Daarom wilde ik iets spectaculairs doen." Scarlett zelf speelt ondertussen vooral met de ballonnen.



Fotograaf is Eefje Schenkelaar. Zij heeft de zolder van haar rijtjeshuis in Eindhoven ingericht als fotostudio. Scarlett neemt zo plaats tegen een roze wand met papieren sterren. Het licht purperen zeil, bezaaid met ballonnen, mag ze zich zo smerig maken als ze wil.



Actie

De taart komt tevoorschijn. Eefje zit met camera in de aanslag om Scarletts eerste acties vast te leggen. Ze begint voorspoedig. Meteen verdwijnen de handen in het lichtblauwe en roze schuim. En uiteraard veegt ze die af aan haar witte jurk. Maar dan houdt ze het voor gezien en kruipt ze naar mama.



Pogingen om de baby te laten proeven of een beetje helpen met slopen, lopen op niets uit. Scarlett vindt er niks meer aan. "Dat was wel een heel korte cakesmash", roept Eefje. Moeder Lenore schiet te hulp. Op haar telefoon speelt ze Scarletts favoriete babymuziek af en de telefoon legt ze achter de taart. Dat lijkt te helpen. Scarlett gaat terug naar de taart en leeft zich uit.



Bassie en Adriaan

Maar echt los gaat het als Eefje de standaard onder de taart vandaan haalt, waardoor Scarlett er nog beter bij kan. "Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hiep hiep, hoera", zingen Bassie en Adriaan uit de speaker van de telefoon. Al snel vliegen de taartstukken in het rond. Klikklikklik.



Op het moment dat Scarlett van onder tot boven onder de taartresten zit en de taart zelf is veranderd in een ruïne van cake en schuim, vindt Eefje het mooi geweest.



Brullen

Scarlett krijgt een schone jurk aan. Luid brullend laat ze weten dat ze er helemaal klaar mee is. "Ze heeft net de waterpokken gehad, daar is ze nog een beetje van aan het herstellen", verontschuldigt Lenore zich. Gelukkig hebben we de foto's nog.