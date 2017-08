Man reed vrouw dood toen hij gedronken had en krijgt na 5 jaar boete en half jaar rijverbod

BREDA - De man die vijf jaar geleden op de Tienhovenlaan in Oisterwijk een vrouw doodreed, krijgt een boete van 850 euro en mag zes maanden niet rijden. Dat besloot de rechter in Breda donderdagmiddag. De man had te veel gedronken. Justitie sprak over dood door schuld. De rechter vond dat de man niet schuldig is aan de dood van de vrouw en haar hond, maar wel aan rijden onder invloed.

De zaak is vooral opmerkelijk omdat de rechter pas vijf jaar na het ongeluk met een uitspraak komt. Door gedoe bij het Openbaar Ministerie kwam de zaak op de plank te liggen. “Het is een heel trieste gang van zaken die heeft plaatsgevonden”, zegt Rob Milo, advocaat van de verdachte.Het Openbaar Ministerie eiste 240 uur werkstraf en een rijverbod van drie jaar. Ook werd er eerder drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist, maar dat leek het OM niet meer nodig, gezien de tijd die inmiddels verstreken is.Op de avond van 13 april 2012 liet Emmy Hommen samen met haar man Ad hun hond uit, toen het ongeluk gebeurde. Niet alleen Emmy, maar ook de hond Nero kwam om het leven.De verdachte had veel gedronken, maar reed niet te hard. Hij reed 54 km per uur terwijl hij eigenlijk 80 mocht. Volgens de rechter zou ook een nuchtere bestuurder het echtpaar niet hebben kunnen ontwijken.De rechtbank kwam in november 2013 niet tot een uitspraak in de zaak omdat het onduidelijk was in hoeverre de verdachte iets aan te rekenen was. Daarom werd er om nieuw onderzoek gevraagd. Maar dat onderzoek liep vertraging op, omdat de officier van justitie, Lucas van Delft, werd geschorst nadat hij een doodsbedreiging had verzonnen.“Voor alle betrokkenen is het natuurlijk buitengewoon triest dat het OM deze zaak gewoon op de plank heeft laten liggen”, zegt advocaat Rob Milo.