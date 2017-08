Vier inbrekers gepakt door oplettende buurtbewoners in Deurne

DEURNE - Oplettende buurtbewoners in Deurne hebben ervoor gezorgd dat de politie woensdag vier Roemenen heeft kunnen aanhouden, die waarschijnlijk probeerden in te breken in een huis aan de Vlierdenseweg.

Twee van de mannen hingen rond een woning, waar op dat moment niemand thuis was. Een buurtbewoner sprak ze daarop aan, waarna ze er snel vandoor gingen met de auto. Een getuige schreef het kenteken op en belde de politie.

Volgens de politie bleek later dat er inderdaad schade aan een raam van de woning was en dat er geprobeerd was om in te breken. Agenten vonden de auto in Asten, met daarin vier mannen van 25 tot 41 jaar oud. De mannen zijn aangehouden en zitten nog vast.

Cash en breekijzer

Hoewel de mannen niet in de Deurnese woning zijn geweest en er niks hebben buitgemaakt, vond de politie toch ‘wat interessante zaken in de auto die het onderzoeken waard zijn’. Zo lag er een breekijzer in en een ‘flinke hoeveelheid’ contant geld.

De politie onderzoekt nu of het breekijzer is gebruikt bij de poging tot inbraak.