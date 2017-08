61 verboden uitheemse vogels in beslag genomen, 17 waren er dood

UDENHOUT - De politie heeft samen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) woensdagochtend 44 levende en 17 dode vogels in beslag genomen. De dieren zijn gevonden in een woning in Udenhout. Ook in Oisterwijk werd een woning doorzocht. Daar zijn geen vogels in beslag genomen.

De verdachte had onder meer een Chinese Wielenwaal (prachtig geel met zwart vogeltje), een Roodpoot Honingzuiger (ook wel blauwe suikervogel genoemd) en een Filipijnse vleermuisparkiet (Loriculus Philippensis), in zijn woning in Udenhout. De politie nam ze allemaal mee.



Leven en dood

De politie vond in de woning in Udenhout 44 levende bijzondere vogels, waarvan er enkele slecht aan toe waren. Ook had de 30-jarige bewoner 17 dode vogels in zijn huis. Alle vogels, zowel dood als levend, zijn in beslag genomen. In een andere woning in Oisterwijk hield de verdachte ook nog vogels. Hier nam de politie geen vogels in beslag.

Het vermoeden bestaat dat de vogels in het wild zijn gevangen en illegaal de EU zijn binnengesmokkeld. Ook de bedrijfsadministratie en een computer werden in beslag genomen. De man kreeg een proces-verbaal.



Handel drijven

In opdracht van de Rechter Commissaris en de officier van justitie in Amsterdam deed het gezamenlijke opsporingsteam onderzoek naar de handel in illegale uitheemse vogels. Daarom werden de twee woningen in Brabant doorzocht.