Drugscriminelen zeiden dat ze in hoofdpijnpillen handelden: 'DHL-koeriers reden af en aan'

BOXTEL - De drugscriminelen in een bedrijfspand aan de Duit in Boxtel vertelden dat ze in pillen tegen hoofdpijn handelden. Dat zeggen andere ondernemers in het gebouw. De handelaren vielen op door hun dure auto's. De criminelen runden een soort postorderbedrijf in drugs voor buitenlandse klanten. Koeriers van DHL reden af en aan met pakketjes.

Appie heeft een autopoetsbedrijf pal onder het kantoor waar grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs zijn gevonden. Hij is zich rotgeschrokken. "Als je ziet dat die mannen in witte pakken naar binnen gingen om het spul weg te halen, dan moet je er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren."



Hoofdpijn

Tegen andere ondernemers in hetzelfde gebouw vertelden de drugshandelaren dat ze hoofdpijnpillen maakten. "Er was nauwelijks contact met ze, de twee mannen en een vrouw waren nogal afstandelijk en opzichzelf", zegt Appie. Wel vielen ze op door de dure auto's die ze reden, een Mercedes en een Audi A5.



Een ondernemer die in het gebouw krantendistributie verzorgt, schrok zich rot: "Dit had ik niet verwacht. Ze zagen er keurig uit." Ook hij kreeg te horen dat ze handelden in pillen tegen hoofdpijn: "Als je dat spul gebruikt, dan zal de hoofdpijn misschien ook wel overgaan", zegt hij lachend.



De gemeente Boxtel heeft de toegang tot het drugspand voorlopig afgesloten. Het gaat om een gemeenschappelijke ingang naar boven waar ook een architectenbureau zit, dat niets met de drugshandel te maken heeft. De andere ondernemers in het gebouw waren donderdag weer aan het werk.