Man loste drie schoten op woonwagenkamp, maar komt er toch zonder straf vanaf

BREDA - De man (44) die afgelopen voorjaar op het woonwagenkamp in Steenbergen het vuur opende is vrijgesproken. Twee broers raakten daarbij gewond. Volgens de rechtbank in Breda is er geen bewijs dat hij doelgericht op hen heeft geschoten.

Het OM had eerst de schutter aangeklaagd voor moord of doodslag. Maar tijdens de behandeling voor de rechtbank zwakte de officier van justitie dat af tot 'poging tot zware mishandeling'. Er was 30 maanden celstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.



Schieten

De rechtbank vond dat er geen bewijs was voor de aanklacht 'poging tot zware mishandeling'. Want de verdachte heeft met zijn pistool drie keer in de grond geschoten. Hij richtte niet op de slachtoffers 'hooguit in hun richting', staat in het vonnis. Dat bleek onder meer uit de beschadigingen in de weg die de politie terug vond.



De schutter kwam op 17 maart tussenbeide in een ruzie die uit de hand was gelopen op het woonwagenkamp aan de Westlandse Langeweg in Steenbergen. De vechtersbazen - de twee broers - liepen rond met een hakbijl en klauwhamer. Ze kregen allebei stukjes kogel in hun voet en been.



Arrestatieteam

Na de schietpartij vluchtte de schutter. Omdat onduidelijk was waar hij was gebleven werd een arrestatieteam opgeroepen en speurde een eenheid van de DSI (Dienst Speciale Interventies) het kamp af. De verdachte meldde zich later op een politiebureau in Breda.