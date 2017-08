Gezocht: kapster die van dansen houdt en haar diploma’s kwijt is

BREDA - Tijdens een hoognodige opruimsessie in het studentenhuis van Sjoerd Haynes in Breda deed de student een bijzondere ontdekking. Hij vond bovenop de koelkast een stapel diploma’s uit de jaren ’80. Nu zoekt hij de eigenaren. “Ik zou het zelf heel leuk vinden om ze terug te krijgen.”

Hoe lang de diploma’s al in het huis aan de Hooilaan in Breda liggen of hoe ze er terecht zijn gekomen, weet Sjoerd niet. Hij struinde Facebook al af op zoek naar de eigenaren en vroeg zijn huisbaas of hij een idee had of het gezin er ooit heeft gewoond. Zonder succes.

Zonde

"De andere studenten wilden ze weggooien, maar mij leek dat zonde”, vertelt Sjoerd. Hij hoopt daarom dat hij de eigenaren van de paperassen vindt. "Als ik dit soort documenten tegen zou komen, van mijn ouders bijvoorbeeld, zou ik dat heel leuk vinden.”

Tussen de papieren zitten onder andere een zwemdiploma, danscertificaten en verschillende diploma’s van de kappersopleiding. Op de papieren staan onder andere de namen Maria, Marlène en Christian. De achternamen zijn bij de redactie bekend.