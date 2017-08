Willem II-spelers vechten voor een basisplaats bij de start van de eredivisie

TILBURG - Willem II begint zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Trainer Erwin van de Looi heeft zijn selectie nog niet helemaal rond, hij is nog op zoek naar ervaring. Het is wel duidelijk dat iedereen op dit moment vecht voor een plek in de basis.

"Niet iedereen weet waar hij aan toe is. Althans, niet iedereen weet of hij een basisplaats heeft. Ze weten wel wat ik van ze vind", zegt Van de Looi. "De opstelling is nog niet bekend, dus niet iedereen weet of hij gaat spelen."



De oefenmeester ziet op de training dat de start van de competitie nadert. "Je merkt het wel. Het gaat er nu echt om. Iedereen wil graag meedoen. Ze weten dat het geen oefenwedstrijd is waarin ze een halve wedstrijd spelen. Nu moet het echt gebeuren, er zal niet zomaar gewisseld worden. Dus wil iedereen bij de eerste elf zitten. Dat merk je ook op de trainingen."





Van de Looi weet zelf ook nog niet helemaal hoe de opstelling zal zijn. "Grotendeels wel, gelukkig. Het zou niet best zijn als ik het totaal niet wist. Maar het is pas donderdag, we hebben nog een paar dagen te gaan."De Willem II-trainer hoopt voor zondag nog een nieuwe speler aan zijn selectie toe te voegen, iemand met ervaring. "Nu hebben alleen de trainers ervaring, de rest niet. Maar we zijn druk bezig. Volgens mij moet een speler voor vrijdag twaalf uur aangemeld zijn. We hebben nog even, we moeten kijken of het gaat lukken."Excelsior is niet de lastigste opponent om het seizoen mee te beginnen. “Maar het is wel een geslepen tegenstander, een goede tegenstander. Onderschat Excelsior niet. De selectie is bijna hetzelfde gebleven. Ze hebben veel ervaring en veel oudere spelers die al jaren in de eredivisie spelen.""We willen goed beginnen, we willen wat laten zien. Maar daarin moeten we niet naïef zijn", sluit Van de Looi af.