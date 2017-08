Kika van Es wordt gehuldigd: rijtoer, pleinfeest en John de Bever

BOXMEER - Kika van Es zal het weten dat ze afgelopen zondag met de nationale vrouwenploeg Europees voetbalkampioen is geworden. De linksback van de Oranjeleeuwinnen wordt donderdagavond in haar geboorte- en woonplaats Groeningen en in Boxmeer groots gehuldigd.

De gemeente Boxmeer, waar Groeningen onder valt, en Olympia ’18, de club in Boxmeer waar ze ooit werd ontdekt, pakken flink uit. Het feest is vanavond live te volgen via Omroepbrabant.nl.



Rijtoer door Groeningen en Boxmeer

Er zijn zelfs een cabrio en een oude schoolbus op de kop getikt om een heuse rijtoer te kunnen houden. Groeningen ligt weliswaar aan de Maas, maar deze rivier stroomt niet door het dorp en een rondvaart heeft Kika maandag al gehad met de andere speelsters én het begeleidingsteam van het Nederlands elftal.



Boxmeer wil dat feestje graag dunnetjes overdoen. Kika’s ouderlijke woning is al helemaal opgetuigd en omwonenden is gevraagd om zelf ook de vlag uit te hangen. Kika wordt tegen zes uur donderdagavond opgehaald bij haar huis aan de Groeningsestraat. Dit gebeurt met een cabrio, waarin ook opa Janssen zal gaan plaatsnemen. De schoolbus is ingeschakeld om familie van Kika het feest mee te kunnen beleven.



Feest voor heldin op Raadhuisplein

Nadat Kika is ingestapt, moet het grote feest nog beginnen. Vanaf halfzeven zal de speelster, die tegenwoordig uitkomt voor FC Twente, in het middelpunt van de belangstelling staan op het voor deze gelegenheid overdekte Raadhuisplein in Boxmeer. Dit is het plein voor het gemeentehuis.



De Europees kampioene zal er toegesproken worden door wethouder Willy Hendriks-Van Haren en geïnterviewd worden door twee van haar voormalige trainers, Peter Roemer en Leon Hermans.



John de Bever is er ook bij

Alsof dit allemaal nog niet genoeg is, verschijnt ook John de Bever op het toneel. De volkszanger uit Den Bosch wil Kika persoonlijk bedanken. Het was volgens hem vooral de verdediger, die van zijn ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’ het lijflied van het zo succesvolle Oranje wist te maken. Ook de Boxmeerse variant van de 3JS zal donderdagavond van zich laten horen.



Na de officiële deel van de festiviteiten begint om halfacht een signeersessie. Vervolgens hebben de gezamenlijke horeca voor de rest van de avond nog een programma op poten gezet.