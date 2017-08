Huiszoekingen in Uden en Bergen op Zoom vanwege eierschandaal

BERGEN OP ZOOM / UDEN - De NVWA heeft donderdag twee huizen in Bergen op Zoom en in de buurt van Uden doorzocht in verband met het onderzoek naar fipronil in eieren.

Het huis dat in Bergen op Zoom werd doorzocht, kan volgens de NVWA in verband worden gebracht met een Belgische toeleverancier. In de omgeving van Uden werd een huis doorzocht van een Nederlandse handelaar in het middel fipronil.



Aangehouden

De eigenaren van het bedrijf Chickfriend in Barneveld, dat de stof fipronil zou hebben gebruikt bij de bestrijding van bloedluis bij kippen, zijn aangehouden. Ook de eigenaar van het Belgische Poultry-Vision is opgepakt. Dit bedrijf leverde waarschijnlijk de fipronil aan Chickfriend.



Volgens het OM worden de bestuurders van Chickfriend verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de leverantie of toepassing van de insecticide fipronil in stallen met leghennen. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden middel. In Nederland zijn acht locaties doorzocht, waaronder de woningen van de twee aangehouden mannen uit de gemeenten Barneveld en Zaltbommel.

Het Nederlandse onderzoek richt zich op Chickfriend, het bedrijf dat het fipronil vermoedelijk toepaste, de Belgische toeleverancier Poultry-Vision en een bedrijf uit Nederland dat vermoedelijk samenwerkte met de Belgische toeleverancier.

Op slot

Door het voedselschandaal zijn kippenbedrijven op slot gegooid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarbij zijn er miljoenen eieren vernietigd en kippen geruimd. Hugo Bens,vakgroepvoorzitter pluimveehouderij van de ZLTO, schat dat de schade voor de pluimveesector minimaal 150 miljoen euro bedraagt. Dat bedrag kan volgens hem verdubbelen als het consumentenvertrouwen niet snel herstelt.

Volgens Brussel moeten Europese landen die zijn getroffen door de fipronilcrisis niet met een beschuldigende vinger naar elkaar wijzen, maar onderling samenwerken. “Er moet op een vastberaden gecoördineerde en transparante manier worden samengewerkt, en niet worden overgegaan tot een 'blame game," zei een woordvoerder van de Europese Commissie.