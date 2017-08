Feest voor 'gouden' Daniëlle van de Donk in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Behalve Kika van Es, die donderdagavond wordt gehuldigd door de gemeente Boxmeer, wordt ook Europees voetbalkampioene Daniëlle van de Donk in de bloemetjes gezet. Burgemeester Anton Ederveen gaat haar volgende week vrijdag in het openbaar feliciteren.

Van de Donk, die tijdens het zondag afgesloten EK één van de uitblinksters was, wordt net als Kika opgehaald in een auto. Daarna vindt er een feestelijke bijeenkomst plaats op de Markt in Valkenswaard.



Ook feest bij SV Valkenswaard

Vervolgens is er een handtekeningensessie en een huldiging bij haar club, SV Valkenswaard. De gemeente had de middenvelder graag eerder willen huldigen, maar dit was door haar vakantie niet mogelijk.



Angela Christ en Vanity Lewerissa, twee andere speelsters van de niet te kloppen selectie, worden niet apart gefêteerd door de gemeente Eindhoven. “De huldiging was in Utrecht en het is toch vooral een teamprestatie”, zo zegt een woordvoerder. Wel zullen ze uitgenodigd worden om in het Stadhuis gefeliciteerd te worden door wethouder Jakob Wedemeijer. En uiteraard om met hen te praten over vrouwenvoetbal in Eindhoven.



Feest in België voor Jackie Groenen?

Jackie Groenen is weliswaar geboren in Tilburg, maar de gemeente gaat hier niet huldigen, omdat ze er al lang weg is. Wel is namens Burgemeester en Wethouders een felicitatiebrief gestuurd naar de Oranjeleeuwinnen.



Of de Universiteit van Tilburg Jackie wél in de bloemetjes gaat zetten, is nog niet bekend. Ze studeert aan de UvT. Evenmin is duidelijk of Ravels, de gemeente in België waar Groenen is opgegroeid, wat in petto heeft.