'Gangsterliefje' voor witwassen de cel in en ook kaalgeplukt

BREDA - De rechtbank heeft Brigitte H. (45) uit Hoogerheide tot twaalf maanden cel veroordeeld voor het witwassen van zwart geld. Ze moet haar criminele inkomsten ook terugbetalen. H. wordt door politie en justitie in verband gebracht met Klaas Otto, de ex-topman van motorclub No Surrender.

Op 17 januari deed de politie een inval in haar huis in Hoogerheide en nam onder meer een auto in beslag. De officier van justitie noemde haar pas op zitting nog 'gangsterliefje' omdat ze een relatie zou hebben gehad met Klaas Otto. Er was onlangs ook 22 maanden cel geëist tegen de vrouw. Haar advocaat noemde dat 'draconisch'.



Zwart geld

Brigitte H. werd op 9 januari 2013 gearresteerd in Luxemburg. Agenten vonden in haar wagen een geldbedrag van 145.000 euro. Ze gaf toen als verklaring op dat ze prostituée was en met het geld een auto wilde kopen. Later zei ze dat het geld van haar toenmalige vriend was. Politie en justitie beschouwen dat bedrag als misdaadgeld en de rechtbank is het daar mee eens.



Verder waren er twee verdachte stortingen die Brigitte deed in 2015 en 2016. Uit politieonderzoek kwam naar voren dat ze toen maar weinig inkomsten had maar toch tienduizenden euro's stortte. De rechtbank rekent het de vrouw zwaar aan dat ze geen verklaring heeft en zich heeft laten leiden door financieel gewin. Ze mag daarom worden kaalgeplukt voor 76.000 euro.



Klaas Otto

In de oorspronkelijke aanklacht stond ook nog dat de vrouw ruim 40.000 euro witwaste via een zonnestudio in Bergen op Zoom. Daarbij was ook de naam van Klaas Otto opgedoken. Maar op de zitting was die link van tafel. De naam van Otto komt ook niet voor in het vonnis.



Klaas Otto zit sinds vorig jaar juli in voorarrest, ook voor onder meer witwassen. Zijn proces is in september in Breda.