'Ik krijg er mijn vrouw niet mee terug', Ad vergeeft man die zijn vrouw doodreed

OISTERWIJK - Ad Hommen (81) uit Oisterwijk verloor zijn vrouw vijf jaar geleden na een auto-ongeluk. Ze waren samen met de hond aan het wandelen toen zijn vrouw geraakt werd door een auto. “Vijf jaar en vier maanden”, voegt hij zelf toe. Pas donderdagmiddag deed de rechter uitspraak; de man die Ad’s vrouw Emmy doodreed en veel te veel gedronken had, werd vrijgesproken van dood door schuld.

Ze waren bijna vijftig jaar getrouwd. “En we hadden daarvoor ook al vijf jaar verkering”, vertelt Ad. “Nu sta ik alleen op en ga ik alleen naar bed." De man die in april 2012 zijn vrouw doodreed werd donderdagmiddag veroordeeld voor het rijden onder invloed, maar vrijgesproken van dood door schuld. “Ik leg me neer bij de uitspraak, ik krijg er mijn vrouw toch niet mee terug.”



Ad neemt de man niks kwalijk. “Ik heb geen haatgevoelens”, zegt hij. “Maar dat hij nu vrijgesproken wordt van het doodrijden van mijn vrouw vind ik een beetje bedenkelijk, raar eigenlijk. Hij had drie keer zoveel alcohol op als mag. Maar ik schiet er niks mee op als ik hem dingen kwalijk neem.”Door problemen bij het Openbaar Ministerie duurde het maar liefst vijf jaar voor de rechter donderdagmiddag tot een uitspraak kon komen. “Ik vind dat jammer natuurlijk, zoiets moet gewoon binnen de kortste keren afgewerkt worden.” Dat de rechter nu toch met een oordeel is gekomen, wil Ad geen opluchting noemen. “Het is nu natuurlijk einde verhaal, ik ben daar tevreden mee, we doen het ermee.”Met Ad zelf gaat het vijf jaar en vier maanden na het ongeluk goed. “Ik ben gewoon lichamelijk gezond, ik mankeer niks dus wat wil je nog meer. Maar het gemis van mijn vrouw gaat natuurlijk nooit over, ook niet al is het straks tien of twintig jaar geleden.”