Pieter van de Hoogenband geniet van topprestaties Ranomi Kromowidjojo: ‘Heel gaaf’

EINDHOVEN - De persconferentie in aanloop in aanloop naar de Swimming World Cup stond bijna volledig in het teken van het nieuws rondom Ranomi Kromowidjojo. De zwemster maakte bekend door te gaan tot en met de Olympische Spelen van 2020. Een week eerder beheerste ze het zwemnieuws door het wereldrecord op de 50 meter vrije slag te pakken. Pieter van de Hoogenband en Ferry Weertman genieten van de huidige topvorm van 'Kromo'.

Van de Hoogenband kreeg beelden van de race doorgestuurd van bondscoach Marcel Wouda. "Dan kijk je en zie je haar dat record breken, dat is echt superknap. En het is ook supergaaf", zegt de voormalig topzwemmer.



Als eerste vrouw zwom ze onder de 23 seconden, die prestatie zorgde ervoor dat Van de Hoogeband weer even dacht aan de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. "Onder de 23 seconden, dat is in het zwemmen echt een ding. Dat is een barrière. Ik ging op de 100 meter vrije slag als eerste man ooit onder de 48 seconden."



Voor Van de Hoogeband kwam de topprestatie niet als een verrassing. "Ze heeft van zichzelf veel motivatie, heeft de spirit. Ik vind het fijn om te zien dat ze er ook echt weer plezier in heeft. De liefde voor de sport zie je nu terug in de prestaties. Ik vind het heel fijn dat ze het zo goed doet."





Weertman was in Berlijn toen Kromowidjojo het wereldrecord zwom. Het waren minder dan 23 seconden, intense seconden. "Het was echt heel spannend. Je hebt geen idee hoe hard het gaat in het bad. Maar het was vooral heel spannend of ze ging winnen. Ik heb geschreeuwd, echt heel hard. Keihard", zegt Weertman lachend.De Eindhovense zwemmer, de vriend van Kromowidjojo, zag toen dat ze niet alleen gewonnen had. "Een wereldrecord. Geweldig." Op Instagram gaf Weertman vervolgens aan dat hij nu echt aan zijn persoonlijk record moet gaan werken. "Sprintafstanden zijn niet zo mijn ding. Ze is echt sneller. Helaas, haha."Van de Hoogenband hoopt dat Kromowidjojo komend weekend nog een wereldrecord gaat zwemmen, op de 100 meter vrij. "Je moet niet raar opkijken als ze het hier op de honderd meter weer doet, ik denk dat het haar gaat lukken."De toernooidirecteur is blij dat ze nog niet stopt. "Als ze dat vandaag had aangekondigd, dan had ik een serieus gesprek met haar aan moeten gaan. Het is goed dat ze nog één keer de olympische cyclus doet. Als ze zou stoppen hadden we dit weekend een treurige gedachte, nu is het een vrolijke en positieve gedachte."Weertman sprak thuis wel met Kromowidjojo over de toekomst, maar hij speelde geen grote rol in de keuze van de topzwemster. "Ze moet zelf het goede gevoel hebben, ze moet er plezier in hebben. Zoiets kun je niet opleggen."