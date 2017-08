Brandstichting café-zaal D’n Dijk in Ravenstein: zes jaar geëist

DEN BOSCH - Zes jaar gevangenisstraf is donderdag geëist tegen een man uit Oss, die vorige zomer café-zaal D’n Dijk in Ravenstein in brand zou hebben gestoken. Volgens de officier van justitie bij de rechtbank in Den Bosch is bewezen dat hij hiervoor verantwoordelijk is.

De Ossenaar zou dit tegen betaling hebben gedaan. Bij de brand, vorig jaar juni, raakte niemand gewond. Volgens justitie had dit erger kunnen aflopen.



Twee keer aangehouden

De verdachte werd in november voor het eerst aangehouden voor mogelijke betrokkenheid, kwam daarna op vrije voeten en werd in maart dit jaar andermaal ingerekend.



Bureau Brabant besteedde in oktober vorig jaar aandacht aan deze zaak. Het opsporingsprogramma van politie, justitie en Omroep Brabant liet toen onder meer camerabeelden zien.