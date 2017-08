Stamkroeg Satudarah Tilburg alsnog op slot na vondst messen en cocaïne

TILBURG - De stamkroeg van motorclub Satudarah in Tilburg gaat alsnog voor zes weken op slot. De rechter heeft de gemeente Tilburg toestemming gegeven om het café te sluiten vanwege de vondst van twee messen en ongeveer twintig zakjes met restanten cocaïne, tijdens een grote inval van de politie eind maart.

Een eerdere poging van burgemeester Peter Noordanus om het café aan de Zevenheuvelenweg te sluiten mislukte omdat een eigenaresse een kort geding tegen de gemeente won.

Bezwaarprocedure

Na de afwikkeling van de bezwaarprocedure handhaafde de burgemeester zijn besluit om de kroeg te sluiten en hij kreeg donderdag tijdens een nieuw kort geding gelijk. De motivatie van de rechtbank in Breda volgt later. Het café moet vrijdag dicht.



De politie beschouwt café Drinks & Dance als het clubhuis van Satudarah. De exploitante ontkent dat het gaat om het clubhuis van de motorclub. Leden van Satudarah komen er weliswaar op vaste avonden bij elkaar maar de zaak is dan ook open voor andere bezoekers, zegt ze.



Eind maart was er op een clubavond een grote inval van de politie wegens een groot strafrechtelijk onderzoek naar Satudarah en de leden wegens witwassen.