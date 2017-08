Springruiter Harrie Smolders kan nu oogsten: 'Dit is mooi, alles valt samen'

LAGE MIERDE - Harrie Smolders gaat aan de leiding in de Global Champions Tour. In Valkenswaard is komend weekend de dertiende wedstrijd. De springruiter uit Lage Mierde hoopt dat hij ook in eigen land iets moois kan laten zien. "Alles valt dit seizoen samen."

"Ik hoop natuurlijk dat ik weer goed kan presteren. Ik wil het heel graag goed doen, maar ik voel geen extra druk", zegt Smolders een dag voor zijn wedstrijdweekend begint.



Smolders gaat aan de leiding in het klassement, maar dat is hem niet zomaar aan komen waaien. "Ik heb nu twee paarden die op het hoogste niveau kunnen presteren. Ze hebben nu ook precies de goede leeftijd, alles valt samen. Normaal kun je tevreden zijn als je één paard hebt dat het goed doet op topniveau, ik heb er nu twee."



Geluk is het echter niet. "Het moet natuurlijk niet tegenzitten, maar je bent lang bezig om dit voor elkaar te krijgen. Ik denk dat je dit ook afdwingt. Deze prestaties komen na misschien wel tien jaar arbeid. Nu heb ik het juiste materiaal en ik heb de juiste mensen achter me staan. Er staat een goed team. Daar valt of staat het mee."



Genieten

Smolders zet alle omstandigheden om in prestaties. Hij gaat aan de leiding in de Global Champions Tour. "Dit is het moment om te genieten, het is nu tijd om te oogsten natuurlijk. Je moet genieten van elk succes. Soms is het proces er naar toe ook heel mooi. Maar dit is natuurlijk helemaal fijn."





Vrijdag start Smolders in Valkenswaard. "We staan met ons team tweede, daar willen ons in eerste instantie op focussen. Hopelijk kwalificeren we ons voor de Grand Prix, die is zaterdagmiddag." Ondanks zijn eerste plaats in het klassement is dat geen zekerheid. "Nee, dat is te makkelijk gedacht. Er zijn vijftig tot zestig deelnemers, meer dan de helft valt af. Alleen de beste 25 kwalificeren zich. Er zijn vaker combinaties afgevallen, er zijn genoeg voorbeelden."De huidige eerste plaats geeft Smulders ook nog geen garantie op een goede eindnotering aan het einde van het seizoen. "Het gaat om de beste acht resultaten. Ik heb al tien wedstrijden gereden, dus ik kan twee resultaten wegstrepen. Maar er zijn ook ruiters die nog geen acht wedstrijden hebben gereden. Voor mij is het niet makkelijk om mezelf nog te verbeteren. Mijn slechtste resultaat is een elfde plaats. Ik moet me dus eerst zien te kwalificeren en dan bij de eerste tien eindigen.Naast Smolders doet ook Maikel van der Vleuten het goed. De ruiter uit Geldrop staat momenteel vierde op de ranglijst, achter de Italiaan Alberto Zorzi en de Duitser Christian Ahlmann.