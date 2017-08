Veel vallende sterren te zien dit weekend

EINDHOVEN - Als het komend weekend 's nachts helder blijft, kunnen we weer vallende sterren gaan spotten. Tijdens de nacht van zondag op maandag worden maarliefst 41 vallende sterren per uur verwacht.

Komend weekend bereikt de meteorenzwerm van de Perseïden zijn hoogtepunt. De verbranding van dit 'ruimtepuin' veroorzaakt dan gemiddeld elke twee minuten een lichtspoor dat met het blote oog waarneembaar is. De meeste vallende sterren zijn dit weekend te zien zijn aan de noordoostelijke hemel.



Het weer

We zijn met z'n allen natuurlijk wel afhankelijk van het weer. Op de bewuste nachten gaat het waarschijnlijk niet regenen. Er zijn flink wat opklaringen, maar geheel helder is het niet. Soms trekken regionaal enkele wolkenvelden over.



Maan- en kunstlicht

Daarnaast is het zicht ook afhankelijk van het maanlicht, die dit weekend ook vrij fel is. Alleen de meest felle vallende sterren zullen dan goed te zien zijn. Zoek een plek op waar je geen last hebt van de kunstverlichting van dorpen, steden en wegen.