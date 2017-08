‘Zet ‘m op jongens. En meisjes. En alles ertussenin’, Genderneutraal vakantiekamp

GEMERT - ‘Zet ‘m op jongens. En meisjes. En alles ertussenin’. Op het Hojokamp in Gemert is iedereen welkom. Het is een vakantiekamp voor jongeren tussen de 13 en 25 jaar. Ze lopen rond met homo-, biseksuele- en/of transgender gevoelens.

72 jongeren hebben zich ingeschreven. “Hier hoef je niets uit te leggen. Je bent eens een keer niet in de minderheid. Het is een grote feestweek”, zegt Alex Hermans uit Amsterdam. Hij is tweeëntwintig en transgender. “Ik ben geboren met het lichaam van een meisje, maar ik voel mij een jongen en dat ben ik nu ook. Het bevalt mij goed omdat ik nu mijzelf kan zijn.”



Tussen man en vrouw in

Genderneutraliteit, het is een onderwerp dat de laatste tijd vaak is besproken. Dat je mensen niet meer op hun man of vrouw zijn aanspreekt, maar dat je het neutraal laat. Bijvoorbeeld bij de bordjes van de toiletten. Je zet geen mannetje of vrouwtje op de deur, maar een gecombineerde afbeelding.



Of de NS die ‘dames en heren’ vervangt met ‘beste reizigers’. Alex vindt dit een goede ontwikkeling. “De benoeming van de geslachten hoeft van mij niet. Persoonlijk heb ik er geen last van want ik ga nu naar de mannen-wc. Maar ik ken mensen die zich tussen man en vrouw in voelen.”



Dat er mensen zijn die zich aan genderneutraliteit storen, verbaast Alex. “Reizigers aanspreken met ‘beste reizigers’ is normaal. Ik zie het probleem totaal niet.”



Open en tolerant

Mel Leusenkamp is twintig. Mel noemt zich genderneutraal. “Ik pas niet in het hokje man of het hokje vrouw”. Mel wil meer genderneutraliteit: “Bij Google hebben ze het kopje ‘anders’ als je een YouTube-account aanmaakt. Dat vind ik een verbetering. Maar het is onzin dat ik bij het bestellen van een koptelefoon moet invullen of ik man of vrouw ben. Wat maakt dat nu uit?”



Mel hoopt dat er iets in de taal verandert. Bijvoorbeeld in hoe je als genderneutraal aangesproken wordt. “Je kunt toch ‘die’ zeggen? Bijvoorbeeld: ‘die of diegene ging naar de supermarkt’ en niet: ‘zij ging naar de supermarkt’.



Op het zomerkamp hoeft Mel zich in ieder geval nergens aan te storen. “Het is fantastisch. Het is hier zo open en tolerant. We zijn allemaal verbonden met elkaar. We hoeven dingen niet honderd keer uit te leggen.”