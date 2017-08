Coach Stijn Vreven: 'Het NAC-stadion moet een onneembare vesting worden'

BREDA - Trainer Stijn Vreven wil dat het Rat Verlegh stadion, de thuishaven van promovendus NAC Breda, komend seizoen een onneembare vesting wordt. In samenwerking met het fanatieke publiek moet de ploeg in Breda de punten pakken. "Wij moeten ons spel durven spelen en in balbezit veel lef tonen."

Na twee jaar is NAC weer terug op het hoogste niveau. Dankzij een zinderende nacompetitie promoveerde de Bredase club afgelopen mei naar de eredivisie.



Komen en gaan

Na de promotie was het een komen en gaan van spelers. Resultaat is een selectie met veel nieuwe spelers, waarvan de gemiddelde leeftijd vooral erg jong is. Er zit, zo lieten de oefenwedstrijden zien, veel 'voetbal' in de ploeg. Maar toch is het, volgens coach Stijn Vreven, lastig om te bepalen wat er van NAC verwacht mag worden in de eredivisie.



'Het is voor ons een grote vraag', zo zegt de Belgische coach. 'Maar het is de realiteit dat wij een team zijn dat moet wennen aan het niveau van de eredivisie. Dat kan ook niet anders, want de meeste spelers hebben nooit in de eredivisie gespeeld. We zullen waarschijnlijk door schade en schande wijs worden.'



'Heel snel grote jongens worden'

'De kwaliteit is serieus omhoog gegaan', meent Vreven. 'Dat moest natuurlijk ook wel. Wij hebben veel voetbaltechnische, talentvolle spelers maar wij moeten wel snel groeien naar volwassenheid. Naar zakelijkheid, want als we teveel fouten maken wordt dat op dit niveau afgestraft. Wij zullen daar heel snel grote jongens in moeten worden.'



Interactie met publiek moet kracht zijn

Een jonge ploeg is fijn voor een coach, want die is goed te kneden. Maar gebrek aan ervaring kan de ploeg misschien ook wel eens opbreken. Voordeel is dat NAC beschikt over een fanatiek publiek dat vaak massaal achter de ploeg staat. Daar hoopt de trainer ook in de eredivisie op.



'Door de interactie met het publiek moeten we thuis zeker punten kunnen halen', zegt Stijn Vreven. 'Het stadion moet toch een onneembare vesting worden. Wij moeten ook ons spel durven spelen. In balbezit moeten we lef tonen en bij balverlies uit gaan van een goede organisatie.'



Hoofd en hart

Bij NAC spelen dit seizoen weer een flink aantal huurlingen, al zijn het er minder dan vorig seizoen. Natuurlijk komt dat door de samenwerking met het Engelse Manchester City. Geen enkel probleem, volgens Vreven.



'Ik denk alleen in NAC-spelers. Niemand is City-speler op dit moment- ze zijn nu allemaal NAC-spelers. Ik denk ook dat de spelers van Manchester City vorig seizoen hebben laten zien dat ze hier met hun hoofd en hart zijn.'