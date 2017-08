Brabanders sjoemelen wat af met ons eten, een overzicht

EINDHOVEN - Het eierschandaal lijkt steeds groter te worden, ook onze provincie ontkomt er niet aan. In Halsteren en Uden zijn huiszoekingen gedaan en mensen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid. Het is niet de eerste keer dat Brabanders een rol spelen in een voedselschandaal. Een overzicht van voedselschandalen waarbij Brabanders de consument moedwillig bedonderden.

In de omgeving van Uden is het huis doorzocht van een Nederlandse handelaar die in fipronil zou handelen. Hij is 31 juli ook als verdachte gehoord. Het huis dat in Halsteren is doorzocht, kan volgens de NVWA in verband worden gebracht met een Belgische toeleverancier.



Vion: varkensvlees verkocht als biologische ham

Twee klokkenluiders meldden zich eind 2013 bij Omroep Brabant. Ze vertelden dat in de zomer van 2012 bij Encebe Vleeswaren een partij vlees van 23.000 kilo was omgekat van normaal naar biologisch vlees. Het vlees werd via supermarkten verkocht. Een geval van bewuste fraude, zo is gebleken na onderzoek van Hans Alders.



Paardenvleesschandaal Willy Selten

Vleesverwerker Willy Selten uit Oss viel in 2013 door de mand nadat hij goedkoop paardenvlees verkocht als rundvlees. In 2011 en 2012 verwerkte hij tenminste 336.000 kilo paard in zijn bedrijf. In de administratie werd dit niet opgenomen, pakbonnen en facturen werden vervalst.



Uit voorzorg werd in totaal vijftig miljoen kilo vlees uit de schappen gehaald. De rechtbank oordeelde later dat het de vleeshandelaar puur om het geld te doen was. Selten moest 2,5 jaar de cel in. Zijn bedrijf ging failliet en 140 mensen kwamen op straat te staan.



Groeihormoon MPA

Het groeihormoon MPA werd eind jaren negentig op grote schaal gevonden bij varkensbedrijven. Het bleek uiteindelijk in het veevoeder te zijn vermengd. Enkele tienduizenden varkens moesten worden geruimd.



Het bleef niet beperkt tot Nederland, in heel Europa moesten tientallen varkensbedrijven tijdelijk sluiten. Het hormoon MPA was afkomstig van het bedrijf Bioland uit het Belgische Arendonk (vlak over de grens in Zuidoost-Brabant) dat werd gerund door twee broers uit Mierlo.



De grondstof kwam via een farmaceutisch bedrijf in Ierland terecht bij Bioland in het Belgische Arendonk. Pas in 2008 werden de broers berecht, onder meer omdat lang gewacht moest worden op medewerking van autoriteiten in Ierland.



Paardenvleesschandaal Draap

Ook het bedrijf Draap Trading maakte zich schuldig aan gesjoemel met vlees. Goedkoop paardenvlees uit Roemenië werd verkocht als rundvlees. Het vlees werd opgeslagen in een koelcel van het Bredase bedrijf Nemijtek. Vanuit dat bedrijf zou het vlees via Luxemburg en Frankrijk in Engeland op de markt zijn gekomen.



Eigenaar Jan F. bekende de vleesfraude destijds. Jan F. werd eerder al veroordeeld omdat hij paardenvlees verhandelde als halal rundvlees. In april 2017 kwam hij opnieuw in de publiciteit vanwege een nieuw paardenvleesschandaal in Spanje.