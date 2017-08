Zwaar mishandelde man gevonden in auto in Breda

BREDA - De politie heeft donderdagavond rond 11 uur een mishandelde man gevonden in zijn auto. De auto stond geparkeerd op de Isenburgstraat in Breda. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de daders.

De politie kreeg meerdere meldingen binnen van buurtgenoten die klappen en geschreeuw hoorden. Agenten vonden het zwaargewonde slachtoffer in zijn auto met gebroken ramen. Ook de deuren en de achterklap waren geopend.



Volgens getuigen zou het om twee daders kunnen gaan die weg zijn gereden. De politie doet buurt- en spooronderzoek.