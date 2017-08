Speurhonden van Signi uit De Rips naar Turkije voor vermiste Joey

DE RIPS - Stichting Signi Zoekhonden uit De Rips gaat zaterdag naar Turkije om te helpen zoeken naar de vermiste Joey Hofmann uit Haaksbergen.

Dat meldt RTL Boulevard.



Drie honden

Janette Kruit van de stichting Signi vertelt dat zij zelf contact op hebben genomen met de familie van de vermiste Joey. De Turkse politie heeft al gezocht met agenten en speurhonden maar tot dusver zonder resultaten.



Het team vertrekt zaterdag naar Turkije en zal vanaf zondag gaan zoeken. Het gaat om drie honden met drie begeleiders.



De honden van Signi hielpen in 2016 ook tijdens de zoektocht naar bokser Marc de Bonte.



Silifke

Signi gaat naar de badplaats Silifke waar Hofmann in juli voor het laatst is gezien. Hij was in Turkije met een echtpaar uit Haaksbergen. Het stel was ook enkele dagen vermist maar is inmiddels terecht. Zij hebben de vermissing van Joey niet gemeld bij lokale autoriteiten in Turkije. Zij mogen het land voorlopig niet verlaten.