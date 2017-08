Auto in brand op A58 bij Etten-Leur, voorbijgangers halen bestuurder uit auto

ETTEN-LEUR - Op de A58 is donderdagnacht rond kwart voor twee een auto door onbekende oorzaak in brand gevlogen. Voorbijgangers zagen de auto in brand staan en haalden de bestuurder uit de auto.

De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto is door de brand totaal verwoest.



Hulpdiensten zochten nog enige tijd naar een eventuele tweede inzittende, maar die is niet aangetroffen. Door het ongeluk was de weg enige tijd deels afgesloten.