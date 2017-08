‘Man uit Mill is derde verdachte in fipronilzaak’

MILL - Het Openbaar Ministerie heeft een derde Nederlandse verdachte in beeld in de zogeheten fipronil-zaak. Het zou gaan om Nick H. uit Mill.

Dat melden De Telegraaf en het AD vrijdag. De woning van H. was een van de plekken waar de politie donderdag is binnengevallen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de levering van fipronil aan Chickfriend, het bedrijf dat de spil is in het eierschandaal.



Onschuldig

H. was donderdag niet thuis, maar liet vanaf zijn vakantieadres aan de krant weten onschuldig te zijn. Hij verwijst naar een vroegere compagnon die zijn bedrijfsnaam nog zou gebruiken.



H. heeft een groothandel in chemische producten voor de agrarische markt. Bij doorzoekingen bij Chickfriend in Barneveld zouden containers zijn gevonden met zijn bedrijfsnaam erop.



Invallen

Behalve in Mill deed de politie gisteren op verschillende adressen in Nederland en België invallen. Ook in een woning in Halsteren viel de politie binnen.



De eigenaren van het bedrijf Chickfriend in Barneveld, dat de stof fipronil zou hebben gebruikt bij de bestrijding van bloedluis bij kippen, zijn aangehouden. Ook de eigenaar van het Belgische Poultry-Vision is opgepakt. Dit bedrijf leverde waarschijnlijk de fipronil aan Chickfriend.