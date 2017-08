Iedereen wil Oranje Leeuwinnen-munt! Brabants ontwerp nu al uitverkocht

SINT-OEDENRODE - "In het ontwerp staat een voetballende vrouw centraal. Daaromheen zie je allemaal cirkels." Eind deze maand verschijnt een speciale Oranje Leeuwinnen Penning. Hennie Bouwe uit Sint-Oedenrode mocht die ontwerpen voor Koninklijke Nederlandse Munt.

De Oranje Leeuwinnen veroverden de afgelopen weken een plekje in de harten van héél veel Nederlanders. Hoe verder zij het schopten op het Europese Kampioenschap, hoe meer Nederland fan werd. Naar de halve finale tegen Engeland keken ruim drie miljoen mensen. Tijdens de gewonnen finale schoten de kijkcijfers nog verder omhoog, toen zagen 5,6 miljoen Nederlanders de leeuwinnen historie schrijven.



De cirkels op de Leeuwinnen munt symboliseren die groeiende populariteit. Of zoals ontwerper Hennie Bouwe zegt: "De cirkels duiden op de geluidsgolven die op dit moment gaande zijn, op het positieve signaal dat de voetbalvrouwen afgeven."



Vrouwtjesleeuw

Koninklijke Nederlandse Munt vroeg Bouwe om met ontwerpen te komen voor de munt. Hij deed drie voorstellen, waaruit er eentje werd gekozen. "Dat was ook mijn favoriet." Op de achterkant staat een logo waar de KNVB meekwam. Niet de leeuw met manen die we kennen als symbool van de voetbalbond, maar een vrouwtjesleeuw zonder die manen. Mooi, vindt Bouwe dat.



Het is niet de eerste voetbalmunt die Bouwe ontwierp. Het bewijs legt hij zo op tafel: "Ik heb hier de WK munt van 2014. Daarop maakt van Persie zijn beroemde snoekduik." De wereldgoal die Van Persie maakte tegen Spanje, staat in het collectieve voetbalgeheugen gegrift. Iedereen deed 'm destijds liggend op de grond na, zelfs de inmiddels overleden opa van Van Persie liet zich overhalen tot 'Persieing'. En Bouwe ving de snoekduik van Robin dus op een munt.



Uitverkocht

De WK munt met Van Persie erop was binnen een mum van tijd uitverkocht. En ook de Leeuwinnen penning is populair. Op dit moment worden de 10350 penningen geslagen en in de eveneens speciaal ontworpen verpakking geplaatst. Maar wie nu denkt, die blijvende herinnering aan het EK moet ik hebben, heeft pech. Ook deze voetbalmunt is al uitverkocht.