Maradona wil naar PSV, club bevestigt komst

EINDHOVEN - Moet PSV-trainer Phillip Cocu dan toch bang zijn voor z'n baan? Diego Armando Maradona is namelijk op weg naar PSV. Althans, dat meldde De Telegraaf vrijdag. Inmiddels heeft de Eindhovense club zijn komst bevestigd.

Fans van Cocu kunnen gerust zijn, want dit was maar een geintje natuurlijk. Maradona, de huidige trainer van FC Fujairah uit de Verenigde Arabische Emiraten, is zaterdagavond louter als voetballiefhebber aanwezig bij de thuiswedstrijd van PSV tegen AZ.



Trainingskamp in Mierlo

Maradona komt niet helemaal vanuit Argentinië. Het zal menigeen niet zijn ontgaan dat hij al enige tijd in Mierlo is. De wereldkampioen van 1982 belegt nog tot het eind van deze maand met de selectie van FC Fujairah een traningskamp in Mierlo.



Maradona kan wel wat afleiding gebruiken, vooral in de avonduren, zo stelt De Telegraaf. Hij zou zich dan stierlijk vervelen. Overdag heeft de Argentijn meer te doen. Zo verzorgt hij trainingen voor zijn ploeg en op zijn tijd verlaat ‘pluisje’ het trainingskamp om bijvoorbeeld de plaatselijke HEMA op te zoeken. En altijd zijn er dan mensen, jong én oud, die met hem op de foto willen. Sommigen hebben er reizen van honderden kilometers voor over. Afhankelijk van zijn bui, is het een aantal gelukt om zich met de voormalige nummer 10 van Argentinië te laten vereeuwigen.



Borst natmaken

Wanneer Maradona zich zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven meldt, kan hij zijn borst andermaal nat maken. Alle aanwezigen, supporters van PSV én AZ, zullen hem in het echt willen aanraken of op zijn minst willen zien. De Argentijn heeft echter voor hetere vuren gestaan.



PSV laat in een reactie weten dat de club vereerd is Maradona te mogen ontvangen. “Maar”, zo laat een woordvoerster ook weten, “in overleg met zijn management is afgesproken geen verdere informatie te verstrekken over zijn bezoek.” Via welke ingang de hoge, kleine gast het stadion zal betreden, wordt dus niet bekend gemaakt. Evenmin welke uitgang het internationale gezelschap zal nemen.