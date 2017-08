Groot witwasonderzoek stratenmakersbedrijf: politie valt op 9 plekken binnen

De politie zette een speciale geldhond in. Foto: Twitteraccount Landelijke Eenheid

RAAMSDONKSVEER - De politie heeft vrijdagochtend invallen gedaan op meerdere plekken in Brabant. Een van de invallen was in Raamsdonksveer. Er zijn negen woningen en bedrijven doorzocht. Zeven accountantskantoren moesten hun administratie inleveren.

Informatie uit een lopend strafrechtelijk onderzoek zorgde ervoor dat de politie een onderzoek naar een stratenmakersbedrijf in West-Brabant startte. Het vermoeden bestaat dat het bedrijf crimineel geld witwast. Dit zou gebeuren met valse facturen. Door deze werkwijze kon het bedrijf haar opdrachten blijven uitvoeren en werd er geld witgewassen.



Extra bewijs

De politie viel binnen om extra bewijs te verzamelen in deze zaak. Voor de doorzoekingen werd een speciale geldhond ingezet.