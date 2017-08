Geluidsapparatuur voor begrafenis gestolen uit kerk

RIETHOVEN - Donderdag was er een uitvaartdienst in de St. Willibrorduskerk in Riethoven. De dag ervoor brachten kennissen van de familie van de overledene vast wat geluidsapparatuur naar het Godshuis. Wat later bleken er spullen verdwenen. Op camerabeelden is te zien hoe een man er met een microfoon en geluidskabels vandoor ging. Een Facebookpost met foto's waarop de man staat, is al bijna 1250 keer gedeeld.

Harrie Scheffers van het bestuur van de kerk in Riethoven maakte dit niet eerder mee. "Nee, het is de eerste keer. Ik vind het ongehoord dat mensen stelen. En misschien nog bedroevender als het in een kerk gebeurt. We willen deze plek juist openhouden voor mensen die wat stilte nodig hebben. En dan komt een ander er om te stelen."Scheffers vertelt: "De man is rond tien voor vijf binnengekomen en is ongeveer twintig minuten in de kerk geweest. In die tijd is hij regelmatig in beeld gekomen. Er is duidelijk te zien hoe hij een microfoon en wat andere spullen pakt."Of er aangifte gedaan is, weet Scheffers niet.