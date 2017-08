Hebben aanrijding en mishandeling Breda iets met elkaar te maken? Politie doet onderzoek

BREDA - De mishandeling van een 40-jarige man en het ongeluk wat kort daarna gebeurde op de Academiesingel in Breda, hebben waarschijnlijk iets met elkaar te maken. Bij de mishandeling zagen getuigen een donkerkleurige BMW wegrijden, bij het ongeluk is een zwarte BMW achtergelaten.

Buurtbewoners zagen twee verdachten in de Isenburgstraat inslaan op een man. De man zat in zijn auto. De politie werd gebeld en de verdachten vluchtten weg in een donkerkleurige BMW in de richting van de Ambachtenlaan.



De man bleek ernstig mishandeld te zijn en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Ongeluk verderop in de stad

Korte tijd na de mishandeling kwam er een melding binnen van een aanrijding op de kruising van de Academiesingel en de Nieuwe Prinsenkade. Mogelijk was een van de betrokken auto's de vluchtauto van de daders van de mishandeling. De auto, een zwarte BMW uit de X-serie had valse kentekenplaten en werd achtergelaten door de inzittenden. Zij vervolgden hun vluchtweg richting de wijk Belcrum.



De politie heeft de zwarte BMW in beslag genomen voor onderzoek. Ook worden er camerabeelden bekeken en een buurtonderzoek gehouden. Er wordt nog onderzocht óf en hoe de mishandeling en de aanrijding aan elkaar gelinkt zijn.



Getuigen omschreven de mishandelaars als volgt:

- Rond de 1.80 meter lang

- Donkere kleding

- Trui met capuchon

- Normaal postuur