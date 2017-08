Man slaat vrouw in Breda met balk het ziekenhuis in

BREDA - Een 51-jarige man heeft donderdagmiddag in Breda zijn 58-jarige buurvrouw op haar hoofd geslagen met een balk. Ze is met een hoofdwond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw zat rond vijf uur met een kennis te praten in een portiek in de Visserstraat in het centrum van de stad. In eerste instantie liep de buurman met zijn hond langs het duo.



Toen de vriend van de vrouw was vertrokken kwam de boze buurman terug met de balk.



Thuis opgepakt

De aanval werd gefilmd door beveiligingscamera's en met hulp van een getuige kwam de politie erachter waar de dader woonde.



Hij is thuis aangehouden voor zware mishandeling. Waarom hij de vrouw aanviel is nog niet bekend.