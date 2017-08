Files na zoveelste ongeluk op A73 bij Cuijk

CUIJK - Het verkeer op de snelweg A73 bij Cuijk heeft vrijdag enige tijd last gehad van een file, die het gevolg was van een ongeluk. De problemen ontstonden tegen kwart voor twaalf en binnen de kortste keren stond er een file van vier kilometer.

Er waren twee auto’s tegen elkaar gebotst. Het is niet bekend of hierbij iemand gewond is geraakt.



Het ongeval gebeurde in de rijrichting Nijmegen en aan beide kanten van de A73 bij Cuijk hebben files gestaan.Onlangs maakte Rijkswaterstaat maatregelen bekend die het aantal ongelukken op deze weg moeten terugdringen.